Leixões apresenta segundo reforço do dia

Médio brasileiro de 24 anos chega ao emblema matosinhense por empréstimo do Grêmio Anápolis

Renato Luís, médio brasileiro de 24 anos, é reforço do Leixões por emprestado pelo Grêmio Anápolis, anunciou esta quarta-feira o emblema matosinhense.

Após conhecer o Estádio do Mar, o médio, de 24 anos, Renato Luís, que tem em Portugal a sua primeira experiência fora do Brasil, integrou os trabalhos com o restante plantel e mostra-se desejoso de brilhar com o símbolo do Leixões ao peito.

"É a minha primeira experiência na Europa. Estou muito motivado para ajudar o Leixões e deixar aqui a minha marca. Pesquisei muito sobre o clube e gostei imenso do que encontrei. Fui muito bem recebido por toda a gente e estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos. Podem contar com todo o meu empenho e dedicação", disse antes de começar a trabalhar com os novos companheiros.