Leixões anuncia Vítor Martins como novo treinador

Rende José Mota, que deixou o cargo na manhã desta quinta-feira

Vítor Martins foi esta quinta-feira anunciado como o novo treinador da equipa principal do Leixões, da II Liga.

O treinador, de 36 anos, comandou os sub-23 do emblema de Matosinhos na temporada finda e "vê reconhecido o excelente trabalho desenvolvido com a promoção à primeira equipa do Leixões", refere nota da SAD nas suas redes sociais.

Vítor Martins rende José Mota, após duas temporadas ao lume dos rubro-brancos.