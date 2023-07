Leixões anuncia segundo reforço do dia: é avançado e chega da Liga 3

Leixões reforça ataque com o extremo Paulité, ex-Felgueiras.

O extremo Paulo Ferreira, conhecido como Paulité no meio futebolístico, proveniente do Felgueiras (Liga 3), foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Leixões para as próximas três épocas.

Paulité, de 22 anos e internacional sub-20 por duas vezes, apontou sete golos nos 29 jogos que disputou pelo Felgueiras na temporada 2022/23 e definiu-se como "um jogador forte no 1x1 e que finaliza bem".

O Leixões, da II Liga, iniciou no dia 1 a sua preparação para a nova temporada sob comando do técnico Pedro Ribeiro, que substituiu Vítor Martins, e tem já um jogo treino marcado para o dia 5 no Estádio do Mar, em Matosinhos, com uma seleção local, segundo adiantou fonte da instituição.