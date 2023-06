Leixões anuncia saída do treinador Vítor Martins

Vítor Martins, de 37 anos, ingressou no Leixões em 2021/22, estreando-se como treinador principal da equipa de sub-23

O treinador Vítor Martins vai deixar o Leixões, anunciou em comunicado a SAD do emblema da II Liga , que confirmou o fim de dois anos de ligação entre as duas partes.

"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou ao fim o vínculo contratual com o treinador Vítor Martins, pelo que o técnico não se irá manter no cargo na próxima época, em 2023/24", pode ler-se no comunicado partilhado pelo Leixões nas suas redes sociais.

Vítor Martins, de 37 anos, ingressou no Leixões em 2021/22, estreando-se como treinador principal da equipa de sub-23, e ascendeu, posteriormente, na época que agora terminou, à equipa principal, logrando a permanência na II Liga a duas jornadas do fim.

O Leixões terminou a época no 15.º lugar, no limite da permanência, com 38 pontos.

Vítor Martins, que tem no currículo uma forte ligação ao futebol de formação, foi, entretanto, associado ao Paços de Ferreira, recentemente despromovido à II Liga, mas a informação não foi confirmada pelo emblema pacense.