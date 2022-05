Leixões anuncia parceria com clube dos Emirados Árabes Unidos

Leixões estabeleceu parceria com clube dos Emirados Árabes Unidos

Redação com Lusa

"Troca de experiências" e "trazer [para Portugal] os melhores talentos da região do Médio Oriente são os propósitos da ligação prolongada entre a SAD leixonense e o Regional FC

A Leixões anunciou, esta sexta-feira, que assinou "uma parceria de longa duração" com o clube dos Emirados Árabes Unidos Regional FC, que vai permitir uma "troca de experiências" de interesse mútuo para as duas partes.

Fonte leixonense adiantou à agência Lusa que o Regional FC, da terceira divisão do futebol dos Emirados Árabes Unidos, irá beneficiar da "experiência, conhecimento" e também exposição mediática do Leixões.

A SAD leixonense informa que na assinatura do acordo, em Abu Dhabi, estiveram presentes o seu presidente, André Castro, e o administrador Nuno Fernandes e o fundador e presidente do Regional FC, Omar Al Dhiyebi.

Fundado em 2018, o Regional FC possui "uma base sólida de academias de jovens, contando com mais de quinhentos jogadores nos Emirados Árabes Unidos", refere ainda a informação transmitida pelo Leixões.

O Regional FC "tem uma rede de observação muito vasta, que abrange várias regiões, com foco no Médio Oriente e África, onde trabalham tendo em vista o desenvolvimento de jogadores para o futuro", e é um clube muito ambicioso e com uma visão clara e estratégica, sendo um dos que mais rapidamente tem crescido na região.

"Acreditamos que esta parceria será benéfica para ambos os clubes. Permitirá a troca de experiências, assim como trazer os melhores talentos da região, a qual tem muito potencial", explicou André Castro, após a assinatura da parceria.