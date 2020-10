Leixões anuncia o defesa Moustapha Seck como reforço

Moustapha Seck já esteve no Estádio do Mar, em Matosinhos

Jovem futebolista senegalês, com nacionalidade espanhola, assinou um contrato válido para as duas próximas temporadas desportivas

O defesa esquerda senegalês Moustapha Seck é o mais recente reforço do plantel do Leixões para a atual temporada desportiva, anunciou esta sexta-feira o clube de Matosinhos através das redes sociais.

Na publicação do Leixões no Twitter, é possível observar que o futebolista, de 24 anos, já conheceu o Estádio do Mar, em Matosinhos, e é referido que o atleta assinou um contrato que prevê uma ligação de duas épocas ao emblema portuense.

Na última época, Moustapha Seck jogou no Livorno por empréstimo da Roma e disputou 11 jogos na Serie B italiana. Antes, vestiu a camisola holandesa do Almere City FC e ainda atuou ao serviço do Carpi, do Empoli e do Novara.

O jovem defesa, natural do Senegal (possui também nacionalidade espanhola), fez parte da formação no Barcelona, entre 2011/12 e 2012/2013, e ainda passou pelas camadas jovens da Lazio nas três épocas seguintes.