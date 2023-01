Leandro Tipote é reforço para o ataque do Penafiel

Leandro Tipote, de 23 anos, cedido até ao final da temporada pelo Vilafraquense

O Penafiel garantiu a aquisição de Leandro Tipote. O avançado, de 23 anos, chega cedido pelo Vilafranquense até ao final da época.

Pelos ribatejanos, na presente temporada, Tipote disputou 14 jogos, entre Liga SABSEG, Taça da Liga e a Taça de Portugal, sendo que assistiu para um golo.

No seu currículo conta, ainda, com passagens pela formação do Sporting, os sub-23 do Cova da Piedade, do Leixões e o Estrela da Amadora, emblema pelo qual se estreou na Liga SABSEG.