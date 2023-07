Leandro Antunes segue para a quarta época em Leiria

Redação com Lusa

União de Leiria anuncia renovação com avançado Leandro Antunes.

O avançado Leandro Antunes renovou com a União de Leiria até 2024 e vai integrar o plantel para a II Liga na nova época, anunciou a SAD.

O jogador, de 25 anos, natural de Rio Maior, distrito de Santarém, vai cumprir a quarta temporada consecutiva em Leiria, onde fez parte da formação.

Em 2022/23, Leandro Antunes fez 28 jogos pela União de Leiria, contribuindo com seis golos e quatro assistências no percurso da equipa campeã da Liga 3, que garantiu a subida aos campeonatos profissionais 11 anos depois.

Leandro Antunes é o quarto elemento cuja continuidade foi confirmada pela União de Leiria esta semana, depois do guarda-redes Fábio Ferreira, do defesa Kaká e do também avançado Sérgio Ribeiro.

Este sábado, a União de Leiria marca de manhã o arranque oficial da época com um treino aberto, no Complexo Desportivo da Bidoeira, no concelho de Leiria.