Leandro Antunes recebe prémio pelo melhor golo na II Liga em setembro e outubro

Leandro Antunes com o prémio de melhor golo dos meses de setembro e outrubro nas mãos

Remate certeiro do dianteiro frente ao Covilhã, que se estreou a marcar no campeonato, foi eleito pelos adeptos numa votação promovida pela Liga de Clubes

O avançado do Vilafranquense, Leandro Antunes, recebeu, esta segunda-feira, o prémio que distinguiu o melhor golo apontado nas primeiras oito jornadas da II Liga, realizadas entre os passados meses de setembro e outubro, anunciou a Liga de Clubes.

Leandro Antunes foi eleito pelos adeptos graças ao tento marcado à equipa do Covilhã, num jogo relativo à sexta jornada do segundo escalão, que terminou empatado (2-2). Com tempo e espaço, e após fletir desde a ala esquerda, o dianteiro desferiu, pleno de intenção, um remate em arco ao ângulo superior da baliza serrana.

O vistoso golo do dianteiro da equipa do Vilafranquense, atual 17.º classificado da II Liga, recolheu mais votos, numa eleição promovida pela Liga de Clubes, do que os golos marcados por Vitó (Casa Pia), Ronaldo (Benfica B), Zag (Vizela), Nenê (Leixões) e por Thalis (Oliveirense).