Votação da Liga junto dos treinadores da Liga SABSEG.

Lawrence Ofori, do Moreirense, foi eleito o melhor médio do mês de abril na Liga SABSEG.

O ganês tem feito uma excelente temporada 2022/23. No mês de abril foi titular em cinco encontros e somou dois golos.

Com um total de 19.84%, Ofori foi o escolhido pelos treinadores principais da competição.

Em segundo lugar ficou Leonardo, do Mafra, com 17.29%. A fechar o pódio estão empatados, com 7,14%, Arcanjo, do Tondela, e Vitó, do Estrela Amadora.