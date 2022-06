Latón está de saída do Estrela da Amadora e prossegue carreira no Varzim

Latón, à direita, com a camisola do estrela da Amadora

O trinco, que também pode jogar a central, vai reforçar o Varzim, da Liga 3.

O Estrela da Amadora anunciou que Latón está de saída do clube. O médio, de características defensivas, deixa o conjunto da Reboleira ao fim de duas temporadas e vai reforçar o Varzim, que foi despromovido à Liga 3 na presente época.

Latón, de 23 anos, representou Agualva, Real SC e Chaves nos escalões de formação, tendo ainda passado pela equipa B do Alcorcón de Espanha em 2018/19 e pelo Sintra Football na temporada seguinte.

No seu palmarés, conta com uma Taça da divisão de honra da AF de Vila Real e com uma Taça da terceira divisão da AF Lisboa.