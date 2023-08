Länk Vilaverdense ganha processo e atira-se à B SAD: "Não teremos piedade"

Clube anunciou vitória nos tribunais e presença na II Liga

O Länk Vilaverdense anunciou que ganhou nos tribunais perante as queixas da B SAD, que pretendia impedir a participação da equipa na II Liga através de uma providência cautelar, e prometeu ainda ir até às últimas consequências para responsabilizar e punir os azuis.

Veja o comunicado oficial do Lank Group Vilaverdense Futebol SAD:

"Estimados sócios, associados, patrocinadores e staff, caríssima família Vilaverdense, NÓS GANHÁMOS!

Após a categórica vitória, dentro de campo, da Lank Vilaverdense Futebol SAD frente à BSAD no play-off de acesso à Liga Sabseg, e após a validação da nossa inscrição na LPFP, eis que, para surpresa de todos ou apenas de alguns, a BSAD decide recorrer às secretarias dos tribunais para impedir a nossa participação naquela competição. Com recurso a uma providência cautelar destituída de fundamento jurídico, moral e desportivo, a BSAD tentou de tudo para destruir um projeto que nasceu vencedor, cresce ganhador e vai amadurecer triunfador!

As consequências de tal demanda judicial foram imediatas e muito prejudiciais ao nosso futebol, à nossa estrutura e à nossa família, mas com grande serenidade travámos mais esta batalha e vencemos! A BSAD causou tamanho mal em nossa casa, que iremos até às últimas consequências para os responsabilizar, não teremos piedade!

Desenganem-se os mais céticos, reforcem crenças os mais fiéis, nós viemos para ficar, vamos lutar e competir dentro de campo com a humildade e seriedade que nos caracteriza. É com muita vontade de vencer que estamos a preparar a estreia da nossa equipa no primeiro jogo oficial na Liga Sabseg!

Vamos Vila!!!"