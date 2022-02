Lacina Traoré: "Varzim é uma oportunidade para relançar a carreira"

Experiente avançado, com vasto currículo em clubes do futebol europeu, explicou, aos meios do Varzim, que vinculou-se ao clube poveiro para reavivar a carreira e assumiu a necessidade de apoio dos varzinistas dada a situação classificativa do clube. Póvoa de Varzim causou-lhe encanto

Escolha pelo Varzim: "Ter vindo para o Varzim é um desafio e uma oportunidade para relançar a minha carreira. Vamos precisar da ajuda de todos para atingir os objetivos do clube!

Apoio dos adeptos: "Assumo que o décimo segundo jogador são os adeptos e vamos fazer de tudo para que eles estejam sempre com o apoio e a moral em alta. Vi um pouco na Internet e, para mim, será um prazer ver os adeptos a continuar a apoiar-nos. Isso motiva-nos ainda mais para que possamos subir na classificação o mais rápido possível."

Impressões sobre a Póvoa de Varzim: "Ainda não tive tempo para conhecer a Póvoa de Varzim, mas a primeira impressão é de que é uma cidade linda."