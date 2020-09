O avançado nigeriano, de 21 anos, prolongou contrato por mais duas épocas

A SAD do Vizela anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Kuku. O jovem avançado nigeriano foi emprestado aos sub-23 do Boavista, mas tem o futuro garantido no clube vizelense ao prolongar o vínculo por mais duas temporadas.

Kuku está em Vizela desde 2017/18, quando ingressou nos juniores e passou, depois, como emprestado pelos juniores do FC Porto.