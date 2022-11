Kodisang evita derrota do Moreirense em casa do Tondela

Golo ao cair do pano garantiu um ponto ao líder da Liga SABSEG.

Kodisang evitou a derrota do Moreirense, líder da II Liga, na visita ao Tondela, ao fazer o golo do empate (1-1) nos minutos finais do jogo da 13.ª jornada.

Marcelo Alves inaugurou o marcador aos 25 minutos e Kodisang igualou aos 89, num desafio em que o Tondela pressionou mais na primeira parte e o Moreirense ganhou terreno na última meia hora do jogo.

Na primeira parte, a equipa da casa conseguiu criar mais oportunidades de golo, com a primeira tentativa aos dois minutos, com Bebeto a cabecear junto ao poste direito de Kewin Silva e, aos seis, a voltar a falhar num remate com a baliza do Moreirense aberta.

O Tondela continuou a pressionar e a procurar o golo, desta vez com Telmo Arcanjo (12) a lançar a bola por cima da cabeça de Kewin Silva, mas a bola a desviar para o lado.

O líder da II Liga conseguiu o primeiro momento de perigo numa bola cruzada por Kodisang que Bebeto cortou para fora e, depois, foi Aparício (21) que, perante a baliza do Tondela sem guarda-redes, rematou ao lado do poste direito.

A insistência do Tondela na primeira parte acabou por dar frutos aos 25 minutos: Marcelo Alves rematou, Kewin Silva defendeu sem segurar a bola, e, na recarga, desta vez de cabeça, o defesa brasileiro não falhou.

Até ao intervalo, a formação de Tozé Marreco continuou a insistir com Tiago Almeida a rematar para as mãos de Kewin Silva, Marcelo Alves a lançar para o lado do poste direito e, novamente, Tiago Alves a elevar muito a bola, perante as redes a descoberto.

A formação de Paulo Alves voltou a criar uma oportunidade de golo, perto do fim da primeira parte, num lance de bola parada marcado por David Bruno, mas Babacar Niasse saltou e segurou o esférico.

Na segunda parte, o jogo ficou mais equilibrado, com ambas as equipas a procurarem criar oportunidades na baliza adversária. Aos 70 minutos, Paulo Alves tinha as cinco substituições feitas, enquanto Tozé Marreco não tinha mexido na equipa, e a vitalidade fazia-se notar com um Moreirense a pressionar mais à procura da igualdade.

A insistência do Moreirense deu também frutos com Kodisang a rematar direto para o fundo da baliza e a igualar o marcador mesmo na reta final do encontro, depois de Lawrence Ofori ter tentado fazer o mesmo, segundos antes, mas sem sucesso.

Com este empate, o Moreirense fica com 32 pontos e continua na liderança da II Liga de futebol - tem sete de vantagem sobre o segundo classificado Farense -, enquanto o Tondela soma 18 pontos e mantém o 11.º lugar.

Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela - Moreirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Marcelo Alves, 25 minutos.

1-1, Kodisang, 89.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Bebeto, Manu Hernando, Marcelo Alves, Jota Gonçalves (Rúben Fonseca, 90+2), Tiago Almeida, Pedro Augusto, Ricardo Alves, Telmo Arcanjo (Bruno Cuba, 80), Naoufel Khacef e Rafael Barbosa (Matias Lacava, 87).

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Bruno Cuba, Matias Lacava e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno (Alan, 70), Rafael Santos (Lucas Freitas, 46), Hugo Gomes, Frimpong, Aparício (Platiny, 61), Soriano Mané (Lawrence Ofori, 46), Franco, Kodisang, André Luís e Madson Monteiro (Camacho, 61).

(Suplentes: Pasinato, Pedro Amador, Lucas Freitas, Fábio Pacheco, Lawrence Ofori, Alan, Walterson, Camacho e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota Gonçalves (11 minutos), Telmo Arcanjo (23), Rafael Santos (27), Pedro Augusto (50), Alan (79), Bruno Cuba (90+1) e Camacho (90+6).

Assistência: 1.127 espectadores.