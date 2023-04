Kodisang eleito Melhor Jogador de março na II Liga

O jogador do Moreirense esteve em destaque nos três jogos disputados em março. Marcou dois golos e fez uma assistência.

Kobamelo Kodisang, extremo do Moreirense, foi eleito, pelo Sindicato dos Jogadores, Melhor Jogador da Liga SABSEG em março.

O jogador sul-africano já tinha sido eleito como Melhor Jogador no período de agosto/setembro. Kodisang foi titular nos três jogos que o Moreirense disputou no mês de março para a Segunda Liga. Contribuiu de forma eficaz, com dois golos e uma assistência, para o período invencível dos cónegos.

Marcou nas vitórias por 1-0 sobre o Trofense e sobre o Penafiel, por 3-1. Fez ainda uma assistência no triunfo por 2-0 na visita ao Nacional. O avançado do Moreirense somou um total de 16,48% dos votos. Em segundo, com 13,31%, ficou o guarda-redes do Estrela da Amadora, Bruno Brígido, seguido do médio Luís Esteves (Nacional) que conquistou 12,38% dos votos.

O Melhor Jogador do mês da Liga 2 é escolhido através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos A Bola e Record no período correspondente à votação (60% da ponderação final) e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé.