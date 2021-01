Kiki Afonso marcou o melhor golo da II Liga em dezembro

Eleição do defesa do Vizela foi anunciada pela Liga de Clubes através dos meios de comunicação oficiais. Adeptos do futebol profissional português tomaram a decisão

Kiki Afonso venceu o prémio de melhor golo da II Liga no passado mês de dezembro, ao desferir, de primeira, um indefensável remate à baliza do varzinista Ricardo Nunes. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela Liga de Clubes.

O distinto tento do defesa português do Vizela, eleito pelos adeptos numa votação promovida pelo organismo que tutela o futebol profissional, definiu o triunfo em jogo da 13.ª jornada do escalão secundário, diante do forasteiro Varzim.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Liga Portugal (@ligaportugal)

Coronas (Penafiel), Fábio Vianna (Académica), Juninho (Chaves), André Dias (Vilafranquense) e Edson Farias (Feirense) eram os concorrentes de Kiki Afonso na eleição do melhor golo da II Liga relativo a dezembro.