Kewin Silva eleito o melhor guarda-redes da II Liga no mês de setembro

Jogador do Moreirense ultrapassou a concorrência de Caio Secco e Beunardeau

Kewin Silva, jogador do Moreirense foi eleito, pela Liga Portugal, o melhor guarda-redes da II Liga no mês de setembro.



Kewin arrecadou 24,44% dos votos, superando assim a concorrência de Caio Secco, do Penafiel (13,33 por cento dos votos), e de Beunardeau, do Leixões (12,59 por cento dos votos). No período em questão, o guardião brasileiro sofreu dois golos em três jogos, ajudando o Moreirense a conseguir duas vitórias e um empate.

Esta época, o guardião soma oito partidas disputadas.