Vargas deixa o Feirense e ruma à MLS: "Provou ser uma ameaça no ataque"

Extremo colombiano assinou pelo Charlotte FC.

Kerwin Vargas, promissor extremo colombiano que atuava no Feirense, assinou pelo Charlotte FC, clube que milita na Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

A transferência, intermediada pelo agente Hélio Martins, tem efeitos imediatos e deixa o atacante, de 20 anos, ligado ao emblema norte-americano por três épocas, com mais duas de opção.

Vargas, que também pode atuar em zonas mais centrais do ataque, marcou 8 golos em 31 jogos pelo Feirense na presente temporada.

"Estamos entusiasmados por finalizar a transferência do Kerwin antes do fecho da janela de transferências, no final desta semana. Ele provou ser uma ameaça no ataque durante a primeira época em Portugal e tem o potencial de crescer para se tornar um bom avançado nesta liga", afirmou o Zoran Krneta, diretor desportivo do Charlotte FC.