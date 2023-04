Kazu com o ídolo "King Kazu Miura" na Oliveirense: "Será um sonho assistir para o golo dele"

Clube conta com lenda e com um aspirante ao estrelato, 33 anos mais novo, batizado pelo legado japonês em Coritiba. Defesa sonha assistir o "mestre" para o primeiro golo; SAD recrutou lenda, que ainda agora se estreou, contra o Académico de Viseu, mas tem outro com o mesmo nome, de 23 anos. Brasileiro de olhos rasgados tem uma proximidade única com o japonês, de 56 anos.

Soa improvável como se ao campo da ficção pertencesse, mas em Oliveira de Azeméis há outro Kazu, bem mais novo que o lendário japonês de 56 anos, agora estreado em Viseu. Enquanto isso, há Christian Kendji Wagatsuma Ferreira, defesa-esquerdo de 23 anos que com 19 jogos na época tem sido uma das grandes revelações da equipa. Nome nipónico, olhos rasgados, aura oriental de um miúdo que começou cedo a dar nas vistas na base do Coritiba, onde o King Kazu teve a sua coroa entre 1988 e 1989, criando grupos de fãs e memórias que perduram. O lateral acabou brindado por um nome especial na cidade e com ele já tenta vingar no futebol europeu. A inspiração maior da vida está, agora, imagine-se a seu lado. É real, nem se espreme por um VHS ou DVD, nem há qualquer recriação pela BD.

"Cheguei ao Coritiba bem pequeno, tinha 13 anos, não havia noção de jogadores japoneses no Brasil. Mas encontrei um treinador que estava lá há muito tempo e contou-me toda a trajetória de Miura no clube. Eu fiquei Kazu a partir desse momento", reabre o baú e fecha de seguida, o presente enreda-se com o passado. "Estar com ele agora não tem palavras, é um ídolo de todos em todo o mundo. Mas posso falar que é ídolo pelo jogador e pessoa que é. Chegar aos 56 anos a competir ao alto nível é incrível. É uma motivação trabalhar com ele, é só desfrutar. É fantástico!", defende Kazu, que tem avós japoneses do lado da mãe.