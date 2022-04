Kalindi lembrado no Académica-Penafiel: minuto de silêncio e a iniciativa para ajudar a família

Kalindi faleceu no domingo, aos 28 anos. Foi jogador do Penafiel, do Nacional e da Académica.

Antes do apito inicial do Académica-Penafiel, na manhã deste sábado, os jogadores e a equipa de arbitragem lembraram a iniciativa que tem em vista apoiar a família de Kalindi, jogador que morreu no domingo, aos 28 anos.

Nuno Ribeiro, massagista do Penafiel, com o parecer de Rafa Sousa, ex-capitão do Penafiel, e Fernando Andrade, jogador do FC Porto, tiveram a ideia de criar uma conta para, posteriormente, ajudar monetariamente a esposa de Kalindi nesta fase tão delicada.

Além disso, foi cumprido um minuto de silêncio em memória do lateral-direito brasileiro que representou o Penafiel, o Nacional e a Académica.