Tem 21 anos e assinou contrato até 2024.

Kaio César foi esta terça-feira apresentado como reforço do Mafra. O médio-defensivo, de 21 anos, estava no Novo Hamburgo, que disputa o Campeonato Gaúcho (Rio Grande do Sul), sendo esta a sua primeira experiência fora do Brasil.

Com formação no Santos, Kaio César também representou o Portuguesa Santista e Bandeirante antes de assinar pelo Mafra até 2024.