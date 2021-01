Jota Silva rescinde com o Leixões e está muito perto de reforçar o Casa Pia

Jota Silva chegou esta temporada ao Leixões, mas está de malas aviadas para Pina Manique

Jota Silva vai ser reforço do Casa Pia, sabe O JOGO. O extremo, 21 anos, rescindiu esta segunda-feira com o Leixões, que o tinha contratado no verão passado, ao Espinho.

O ala destacou-se no Sousense em 2018/19, onde marcou 15 golos em 35 jogos, e depois transferiu-se para o Espinho, na época anterior. Fez 14 golos em 30 partidas, chamou à atenção do Leixões, porém acabou por ter pouco espaço nos leixonenses. Jota Silva deixa o Estádio do Mar com dois remates certeiros divididos por 13 encontros ao serviço da equipa principal, e um golo num jogo pelos sub-23.