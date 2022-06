Jota brilhou pelo Casa Pia e integra onde do ano da Liga SABSEG

Fez 11 golos no campeonato de 2021/22 e foi importante na subida de divisão.

Jota, avançado de foi decisivo no regresso do Casa Pia ao principal escalão, foi eleito pelos treinadores e capitães da Liga SABSEG para o onze do ano. O avançado de 22 anos participou em 33 dos 34 jogos da equipa e fez 11 golos e duas assistências no 2115 minutos somados.

Refira-se que Jota foi já apresentado como reforço do V. Guimarães para 2022/23. Junta-se ao guarda-redes Ricardo Batista (Casa Pia), aos defesas Vasco Fernandes (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Chaves), Leonardo Lelo (Casa Pia), aos médios João Teixeira (Chaves), Guga (Rio Ave), Diogo Pinto (Estrela da Amadora), assim como ao avançado Savior Godwin (Casa Pia) nos nomes do onze ideal já divulgados.