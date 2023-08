Joseph apresentado em Leiria após terminar ligação ao Vitória

Médio ganês assinou por uma época.

O médio ganês Joseph Amoah, que nas últimas épocas esteve ao serviço do Vitória de Guimarães, vai jogar pela União de Leiria por uma temporada, anunciou a SAD leiriense.

Amoah é o segundo reforço anunciado esta sexta-feira pela equipa que está de regresso à II Liga de futebol, depois de Cuca, outro médio, que na época passada representou o Casa Pia.

Joseph Amoah, de 29 anos, muda-se para Leiria após nove épocas em Guimarães, as duas últimas integrado na equipa B do Vitória. O jogador chegou a Portugal na época de 2014/2015, proveniente do Feyenoord, dos Países Baixos.

"Estou muito feliz por estar aqui e grato pela oportunidade", afirmou Joseph Amoah, citado em comunicado da SAD da União de Leiria.

Com a contratação de Amoah, sobe para 10 o número de reforços da equipa orientada por Vasco Botelho da Costa, que, na época passada, se sagrou campeã da Liga 3 e garantiu o regresso aos campeonatos profissionais, 11 anos depois.

A estreia da União de Leiria no campeonato é no sábado, em casa do Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, em jogo com início agendado para as 11:00, no arranque da II Liga de 2023/24.