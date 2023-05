José Mota, treinador do Farense: Sou uma pessoa muita prática, muito fácil de lidar..."

José Mota considera que Farense "merece" a I Liga e abre a porta à continuidade

O treinador do Farense considerou a subida à I Liga "muito especial", sublinhando que os algarvios merecem a presença no escalão principal, e abriu a porta à sua continuidade.

"As coisas foram acontecendo de forma natural, porque existe empatia, existe rigor, existem vontades e existe um grupo de trabalho fantástico, que originou a subida consumada à I Liga. I Liga essa que o Farense merece, porque é um grande clube, que se percebe que no futuro será cada vez melhor", disse José Mota aos jornalistas.

O técnico, de 59 anos, falava aos jornalistas no mercado municipal de Faro, onde centenas de adeptos se concentraram durante a noite de domingo, após um cortejo do plantel, em autocarro aberto, pelas principais artérias da cidade.

O Farense selou hoje, no sofá, o regresso à I Liga, depois da "queda" em 2020/21, ao beneficiar do desaire caseiro do Estrela da Amadora frente ao Nacional (0-1), na 33.ª jornada da II Liga.

Com a derrota do Estrela, culpa de um golo do colombiano Pipe Gómez, aos 81 minutos, os algarvios, que na sexta-feira venceram fora o Benfica B por 1-0, garantiram o segundo lugar, ao ficarem com mais seis pontos (66 contra 60), a uma ronda do fim.

José Mota falou da sua quinta subida como treinador à I Liga, após duas no Paços de Ferreira, uma no Feirense e outra no Desportivo das Aves.

"Todas elas são especiais. Esta foi muito especial, porque eu nunca tinha treinado no Algarve, mas gosto muito do Algarve e gosto muito das pessoas do Algarve. Fui muito bem recebido e, quando me convidaram para vir treinar o Farense, aceitei logo de uma forma simples e aberta, porque sabia que era um projeto que tinha excelentes condições", afirmou.

O experiente treinador, que em fevereiro sucedeu a Vasco Faísca e assegurou a subida após sete vitórias seguidas - recorde do emblema algarvio nas competições profissionais -, vincou que este percurso "foi feito com muitas dificuldades".

"Mas, tinha sempre a convicção de que no futuro teríamos sucesso, porque o grupo de trabalho aceitou-nos de uma forma muito fácil e esta cidade sempre nos apoiou. Agradeço imenso a todos os farenses a forma como me têm tratado", sustentou.

José Mota, que tem contrato até final desta época, abriu a porta à sua continuidade no Farense.

"Eu gosto de Faro, sou uma pessoa muita prática, muito fácil de lidar, e também tenho os meus objetivos. Faro é uma excelente cidade, acolheu-me muitíssimo bem e com certeza que vamos conversar. E, a partir daí, as coisas naturalmente acontecerão ou não, mas a verdade é que eu fui muito bem recebido em Faro", finalizou.