José Mota renova com o Farense: "Era o que ambas as partes desejavam"

Treinador levou o emblema de Faro de regresso ao principal escalão do futebol português

José Mota, treinador que levou Farense de regresso ao principal escalão do futebol português, renovou por uma temporada com o emblema algarvio, informou esta quarta-feira o clube.

"Estou muito feliz com a renovação do contrato, era o que ambas as partes desejavam, o que facilitou bastante as negociações. Da minha parte e da equipa técnica prometemos muito trabalho, empenho e humildade. Espero continuar a ter a vossa confiança para o futuro e que juntos consigamos fazer do Farense um clube de primeira", afirmou o técnico, em declarações reproduzidas pelo clube nas redes sociais.