José Mota no Farense: "É uma grande responsabilidade, mas que me agrada"

Declarações de José Mota, apresentado esta segunda-feira como treinador do Farense, aos meios oficiais do clube algarvio.

Responsabilidade: "Em primeiro lugar quero agradecer como é obvio ao presidente João Rodrigues e à SAD, por ser o escolhido para este projeto ambicioso, para um projeto que tem uma grande determinação por todos os dirigentes. Sei que é uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que me agrada, porque há uma exigência muito forte por parte dos adeptos, há uma exigência enorme por este clube, pelas suas tradições, pela sua história com 112 anos. É também uma responsabilidade, porque sabemos perfeitamente ao que nos propusemos com a nossa vinda. Estamos conscientes dessas dificuldades, mas também estamos determinados e ambiciosos a ajudar o Farense a atingir aquele objetivo que todos pretendem. Peço como é obvio o apoio a todos os que gostam e apoiam o Farense, a estarem presentes, a nos ajudarem, porque sabemos que todos vamos ser poucos para conseguir atingir os objetivos que o clube definiu, os objetivos que achamos que podemos conquistar."

Ambição: "Portanto, aqui está o desafio, eu sei que estou a chegar a uma grande instituição, e por aquilo que me apercebi, pelo centro de treinos, pela sua organização, um clube com uma grande ambição em termos de futuro, e é sempre prestigiante estar rodeado de pessoas com ambição, determinadas e a lutar pelo sucesso do clube. Revejo-me muito nessas características, não só nas capacidades humanas, mas também na humildade que estas pessoas têm para enfrentarem estes desafios, e é como já referi, estamos num clube histórico com uma grande ambição e com uma enorme determinação para atingir os objetivos que o Farense pretende para esta época."