José Mota deixa o comando técnico do Leixões

Passou duas temporadas à frente da formação de Matosinhos

Depois de duas temporadas em que conseguiu assegurar a permanência do Leixões na II Liga, José Mota já não é o treinador do Leixões.

O emblema de Matosinhos, oitavo classificado da passada edição da Liga SABSEG, anunciou a saída do técnico esta quinta-feira, deixando-lhe uma palavra de apreço nas redes sociais.

"A Leixões SC - Futebol, SAD agradece a José Mota o excelente trabalho realizado ao serviço do nosso clube. Um trajeto que dispensa apresentações de um treinador que terá sempre um lugar especial na história do Leixões. Muito obrigado por tudo", pode ler-se.

José Mota, em resposta, também não deixou de salientar um marco especial que atingiu no clube leixonense, que já orientou por duas vezes na carreira: "No dia em que termina o meu vínculo, quero agradecer ao Leixões por me ter proporcionado ser o treinador com mais jogos na história do clube. Um registo destes, num emblema com esta grandeza, é muito gratificante e digno de orgulho".

"Realizámos uma excelente época e isso só foi possível graças ao excelente trabalho dos jogadores, staff e funcionários. Trabalhámos todos para o mesmo e isso foi fundamental. Agradeço o apoio dos sócios e adeptos, que estiveram sempre ao nosso lado. O Leixões é um clube especial e do qual guardarei sempre excelentes recordações. Espero e desejo que os sócios e adeptos apoiem a nova equipa técnica e jogadores. Desejo o melhor possível a este clube histórico, em que vivi grandes momentos. O Leixões tem um lugar especial no meu coração", concluiu o treinador.

Os adjuntos Paulo Sousa e Tiago Pinheiro, juntamente com Emanuel Kond, treinador de guarda-redes, também acompanham o técnico de 58 anos na saída do clube.