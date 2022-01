José Luís passa a diretor geral no Farense 

Um rápido regresso aos "grandes palcos" é o mote dos algarvios para 2022 e o dirigente já meteu mãos à obra

José Luís é o novo diretor geral do Farense, deixando a "pasta" da direção de operações, que tinha ficado a seu cargo quando chegou a Faro, e retomando, por assim dizer, as funções que exercera no Belenenses, na altura em que os azuis chegaram à fase de grupos da Liga Europa. Aos 50 anos, com larga experiência no futebol, José Luís volta a ser aposta do presidente João Rodrigues para que a equipa retome rapidamente o trilho do sucesso e regresse à liga principal.

Os leões de Faro, recorde-se, já vão no terceiro treinador. Vasco Faísca rendeu Fanã, que, por sua vez, substituíra Jorge Costa. O início do campeonato foi penoso, mas o panorama tende a melhorar e os responsáveis acreditam plenamente na recuperação. "Temos que manter o Farense nos grandes palcos" é o mote para 2022, alicerçado na obra que continua a crescer em São Brás de Alportel: uma academia com oito campos e todas as infraestruturas necessárias. Três desses relvados já estão operacionais e os primeiros treinos verificaram-se ainda durante a temporada passada.