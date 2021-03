José Gomes estreia-se pelo Académico de Viseu com derrota frente ao Covilhã

Triunfo dos leões da serra em jogo da 17.ª jornada da Liga Portugal SABSEG.

O Académico de Viseu perdeu esta quarta-feira com o Covilhã, por 2-1, na estreia de José Gomes no comando dos viseenses, em jogo em atraso da 17.ª jornada da Liga Portugal SABSEG.

Jean Filipe (25) abriu o ativo e Gilberto (34), de grande penalidade, aumentou a contagem. Antes do intervalo, Carter (36) reduziu.

Os leões da serra entraram melhor na partida, foram conseguindo controlar o ritmo do jogo e apresentaram-se mais rematadores, com maior posse e a conseguir criar desequilíbrios, enquanto a formação de Viseu mostrou dificuldade em contrariar a organização dos serranos.

Filipe Cardoso, Deivison, Jean Filipe, Gleison e André Almeida protagonizaram lances perigosos, mas faltou pontaria para concretizar.

Aos 25 minutos, o Covilhã inaugurou o marcador, por intermédio de Jean Filipe, que recebeu o passe longo de Gilberto, feito da linha divisória, tirou o guardião visitante do caminho e atirou para o fundo das redes.

Ao minuto 34, o Sporting da Covilhã aumentou a vantagem, numa grande penalidade convertida pelo melhor marcador da equipa, Gilberto, a castigar falta de Mesquita sobre Gleison.

Volvidos dois minutos a equipa viseense reduziu. Carter tabelou com João Vasco, que lhe devolveu a bola, o australiano apareceu solto na área e não perdoou a desatenção serrana.

Na segunda metade a partida foi jogada com menor velocidade, com um Covilhã mais ofensivo, embora sem definição no último terço do terreno, face a um adversário retraído e passivo.

As únicas ocasiões foram criadas pelos serranos. Primeiro Enoh cabeceou por cima e ao minuto 78, na sequência de um canto, Filipe Cardoso obrigou a defesa de Ricardo Ferreira, com a bola a rasar o poste. Filipe Cardoso voltou ainda a criar perigo dez minutos depois, no seguimento de um livre.

Ao cair do pano Rui Areias viu o guardião dos "viriatos" negar-lhe o golo.

Com a vitória alcançada, a primeira de Bizarro em casa, o Covilhã subiu um lugar na tabela, ao 12.º posto da classificação, com 25 pontos e menos um jogo, enquanto o Académico de Viseu soma a quarta derrota consecutiva e mantém o 16.º lugar, com 19 pontos, um a mais do que a primeira equipa na zona de despromoção.

Jogo no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.

Covilhã - Académico de Viseu: 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Jean Filipe, 25 minutos.

2-0, Gilberto, 34 minutos (gp).

2-1, Carter, 36 minutos.

Equipas:

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Filipe Cardoso, Gilberto, Jean Filipe (Enoh, 68), João Cardoso (Leo Cá, 59), Gleison (Lamine, 79) e Deivison (Areias, 79).

(Suplentes: Igor Araújo, Felipe Macedo, Joel Vital, Lamine, Leo Cá, Inusah, Areias, Enoh).

Treinador: José Bizarro.

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Tiago Mesquita, Pica, Mathaus, Joel Monteiro (Yuri Araújo, 64), Zimbabwe (Fernando Ferreira, 65), Paná (Diogo Santos, 88), André Carvalhas (Luisinho, 73), João Vasco, Paul Ayongo e Carter.

(Suplentes: Janota, Diogo Santos, Yuri Araújo, Jeremias Puch, Fernando Ferreira, Yang Sena, Bondoso, Filipe, Luisinho).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão Amarelo a Pica (03), Jean Filipe (27), Zimbabwe (49), Carter (50), Leo Navacchio (74).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.