Leixões convenceu José Augusto Faria a ficar e a SAD do Académico de Viseu tem Zé Gomes, adjunto do Rio Ave, muito bem encaminhado

Zé Gomes, atual adjunto do Rio Ave, deverá ser o próximo treinador do Académico de Viseu. José Augusto Faria, que tinha estado reunido com a SAD nos últimos dias, acedeu ao pedido do Leixões para se manter à frente dos sub-23, líderes da Liga Revelação. Como tal, o Académico, que ficou sem técnico após a saída de Pedro Duarte na sequência da derrota (4-0) com o Arouca, encetou contactos com Zé Gomes e as negociações, sabe O JOGO, estão praticamente concluídas.

Em comunicado, o Leixões oficializou a continuidade de José Faria que já se tinha, inclusive, despedido do plantel após o empate perante o Braga, na sexta-feira. "Face às notícias veiculadas que dão conta da saída de José Faria, a Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, esclarecer que o mesmo não acontecerá. O presidente André Castro esteve reunido com o técnico, durante a tarde de hoje, e garantiu a continuidade do timoneiro da equipa sub-23. Conduzir o Leixões à conquista do título na Liga Revelação é o objetivo de ambos.

Após o empate em Braga, na sexta-feira, José Faria esteve reunido com os responsáveis de um emblema da Liga Portugal 2 e a um passo de abraçar esse referido projeto. Contudo, após conversa com o presidente, em que voltou a ficar patente a enorme paixão que nutre pelo Leixões, acima da vertente financeira, o técnico assegurou que vai continuar no Leixões, pelo menos, até ao final da presente temporada", lê-se.