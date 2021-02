José Augusto Faria muito próximo de ser o novo treinador do Académico de Viseu

José Augusto Faria, treinador dos sub-23 do Leixões, despediu-se esta manhã da equipa após o jogo com o Braga e já esteve reunido com a SAD do Académico.

José Augusto Faria está muito perto de ser o próximo treinador do Académico de Viseu, sabe O JOGO. O técnico, 34 anos, que orienta os sub-23 do Leixões, despediu-se, inclusive, do plantel dos leixonenses após o empate desta manhã, em Braga (0-0) e esteve reunido durante o dia com a SAD viseense. O acordo está próximo de ficar fechado e consequentemente oficializado.

O Académico de Viseu está sem treinador desde que Pedro Duarte deixou o comando, após a derrota caseira, por 4-0, com o Arouca.

José Augusto Faria começou a carreira de treinador no Leixões B, foi coordenador da formação e regressou aos bancos na época passada, para orientar os sub-19. Esta temporada soma onze vitórias em 17 jogos na Liga Revelação, prova que os bebés do Mar lideram.

Contactada por O JOGO, fonte da SAD do Leixões reiterou, apenas, contar com "todos os elementos da estrutura" até ao final da época.