Jorge Simão e um "caso curioso": "Tem condições para estar na I Liga"

Metamorfose de Arsénio, primeiro reforço contratado em janeiro pelo Arouca, está a render.

Arsénio foi o primeiro reforço contratado em janeiro, pelo Arouca, e é o que mais contributo tem dado à equipa. Titular há cinco jogos, o extremo, 31 anos, já marcou três golos, mas esta nem é a maior qualidade.

"É um caso curioso na medida em que, quando estava no Belenenses, era um jogador esguio, longilíneo, mais rápido, velocista, de corredor e profundidade. Acho que o corpo foi mudando com os anos, também pelo cuidado que passou a ter e no trabalho de prevenção de lesões. Passou de jogador vertical para mais posicional. É de tocar, passar e cruzar e é fundamental nas assistências que faz. É um atleta maduro", avalia Jorge Simão, treinador que se cruzou com Arsénio no Belenenses, em 2012/13, e na última época, no Al-Fayha (Arábia Saudita), onde "a meio da época era o jogador com mais assistências ".

Na Arábia, treinador e extremo, que viviam no mesmo hotel, passaram "pelo difícil processo da covid-19" e o Natal longe de casa, mas com bacalhau. "O Arsénio tem condições para estar num plantel da I Liga", assegura o técnico. Aproveitou bem o Arouca, pelo contexto de "o campeonato na Arábia acabar numa altura em que os planteis em Portugal já estavam formados". Por essa perspicácia, "e pelo Arsénio", o técnico deixa um desejo: "Espero que o Arouca consiga algo mais [que a permanência] esta época."