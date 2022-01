Jorge Fellipe perto do regresso a Portugal para reforçar a Académica

Jorge Fellipe com a camisola do Aves

Experiente central de 33 anos já representou Aves e Farense.

Jorge Fellipe deverá ser o próximo reforço da Académica. O central brasileiro, de 33 anos, estava no emblema brasileiro do Santo André, com o qual rescindiu para rumar à cidade do Mondego, segundo O JOGO apurou.

A confirmar-se, o experiente defesa vai assim regressar ao futebol português, ele que representou o Aves em 2017/2018 e 2018/2019 e depois o Farense em 2019/2020, tendo ainda duas passagens pelo futebol da Arábia Saudita.

A Académica tenta fugir aos últimos lugares da tabela classificativa.