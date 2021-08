Jorge Costa rescinde contrato e deixa o comando técnico do Farense

Equipa algarvia somou apenas um ponto em quatro jornadas da Liga SABSEG.

O Farense anunciou esta segunda-feira que chegou acordo com Jorge Costa para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. A derrota do passado domingo frente ao Feirense, por um golo sem resposta, terá sido a gota de água para a saída do comando técnico dos algarvios.

Ainda sem qualquer vitória esta temporada e com apenas um ponto em quatro jornadas da Liga SABSEG,, Jorge Costa chegou a Faro no dia 4 de fevereiro, ainda com a missão de tentar deixar os algarvios na Liga principal do futebol português, situação que acabou por não acontecer. Acabou por renovar pelos "leões de Faro" por uma temporada com o objetivo de devolver os algarvios ao principal palco.

Jorge Costa deixa o Farense no 17º lugar com apenas um ponto, fruto do empate caseiro frente ao Rio Ave a uma bola. Como técnico do Farense, ainda no principal escalão, orientou a equipa em 19 jogos, obtendo quatro vitórias, sete empates e oito derrotas.

Até à chegada de um novo treinador, a equipa irá trabalhar sobre as orientações de Neca, elemento da estrutura do futebol profissional do Farense.