Jorge Costa passa a prova dos nove no banco do Académico de Viseu

Jorge Costa com um grande arranque no Académico de Viseu

Com a chegada do treinador, os viseenses treparam na classificação e estão nos oitavos da Taça de Portugal.

Jorge Costa fez um autêntico "milagre" desde que assumiu o comando técnico do Académico de Viseu. O atual treinador, o terceiro dos viseenses, que começaram a época com Pedro Ribeiro, posteriormente substituído pelo interino Gil Oliveira , apenas perdeu no jogo de estreia, com o Estrela da Amadora (2-1). Nos últimos nove jogos, o técnico somou oito vitórias e um empate, algo que permitiu à equipa deixar a cauda da tabela classificativa e passar a olhar, até, para os lugares de promoção.

Pelo meio, os viseenses ultrapassaram também as duas eliminatórias da Taça de Portugal e já estão nos oitavos de final, com a aspiração de chegar longe na prova e repetir o feito de 2019/20, quando chegaram às meias finais e foram eliminados pelo FC Porto.

No campeonato, a atual série invicta de nove jogos iguala a do Leixões, embora, entre as equipas da Liga SABSEG, o Moreirense tenha arrancado com 12 jogos consecutivos sem perder.

Quando assumiu o projeto, Jorge Costa propôs-se a tirar proveito do talento de um conjunto de jogadores com qualidade, de modo a formar um coletivo forte, e o certo é que o treinador tem conseguido entrosar os 17 reforços nas dinâmicas deste campeonato.

Anteontem, por exemplo, Daniel Labila, avançado que chegou a Viseu por empréstimo do Hoffenheim e foi fustigado por lesões no início de época, estreou-se com um golo ao Camacha (3-0), provando que todos estão comprometidos.