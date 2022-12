Jorge Costa: "Fomos sonhando acordados e o sonho tornou-se realidade"

Jorge Costa recebeu o prémio de treinador do mês de outubro/novembro e abordou a qualificação do Académico de Viseu para a final a quatro da Taça da Liga

Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, recebeu esta sexta-feira o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG , e aproveitou para abordar o sucesso à frente da equipa e em particular a qualificação para a final a quatro da Taça da Liga.

"Sinto um orgulho enorme, este é o reconhecimento de um trabalho bem feito. É evidente que se trata de um prémio individual mas que, obrigatoriamente, tenho de repartir com muita gente. Começo pelos jogadores porque são eles que, dentro do campo, decidem se eu sou, ou não, um bom treinador. Depois, pela minha equipa e por todo o trabalho diário, com toda a estrutura que faz parte deste Académico de Viseu, toda a gente tem sido exemplar e de uma dedicação enorme", comentou, ao site da Liga.

A qualificação para a final a quatro da Taça da Liga foi o feito mais recente com Jorge Costa ao leme: "Para já, temos de pensar no regresso à Liga Portugal SABSEG. Temos ambição, temos sonhos e já os tínhamos antes de chegar a esta Final Four. O sonhar não faz mal a ninguém, só faz bem. Fomos sonhando acordados e o sonho tornou-se realidade. O que estamos a fazer é extraordinário".