Jorge Costa: "Fico feliz por ver que as pessoas estão a aderir a este projeto"

Cerca de centena e meia de adeptos assistiram ao treino aberto do Aves SAD, este sábado.

Jorge Costa, treinador do Aves Futebol SAD, dirigiu este sábado o primeiro treino da época perante cerca de centena e meia de adeptos e traçou como principal objetivo fazer mais e melhor a cada dia. "Começamos este projeto a partir do zero, que está a dar muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito prazer. Há muita vontade de manter hábitos antigos, que é uma enorme vontade de fazer a cada dia mais e melhor, em que todas as pessoas estão a fazer o seu melhor para que eu como treinador e líder possa fazer um bom campeonato", assinalou o técnico, satisfeito com a presença dos prosélitos avenses.

"Fico feliz por ver que as pessoas estão a aderir a este projeto, conforme se pode verificar pela moldura humana nas bancadas, e espero conseguir muitas vitórias para a unir mais a nossa equipa à Vila da Aves. Queremos muito sentir o apoio deles porque juntos seremos mais fortes", frisou.

Na época passada, Jorge Costa esteve no Académico de Viseu a lutar pela subida e é com um grande espírito de ambição que abraçou este projeto. "É um pouco a minha imagem. Mas o quero enquanto treinador é respeitar muito a profissão e dedicar-me a 100% ao clube e não vale a pena perguntar qual o objetivo porque esse, e não é negociável, é amanhã sermos melhores do que somos hoje e no dia seguinte melhores ainda", sustentou, acrescentando: "Vamos ter de trabalhar, vamos ter de brincar no treino, mas sem brincar com o treino porque é muito sério. Vamos tentar fazer bem as coisas mas sabendo que aqui e ali vamos errar, que vamos perder pontos porque vamos tentar ganhar, mas no final o nosso objetivo será conseguido".

Em termos de planificação do plantel, o treinador reconheceu que há ainda algumas posições por preencher mas acrescentou que há ainda há muito tempo.

E, a concluir, apelou ao apoio dos adeptos. "Vamos precisar muito do apoio das gentes das Aves, nós queremos fazer as coisas bem feitas e, parece um chavão mas é verdade, juntos seremos mais fortes. Estamos aqui de coração, queremos elevar o nome da Vila, e gostávamos muito que toda a gente estivesse do nosso lado", enfatizou.

De referir que o técnico Jorge contou com 22 jogadores no apronto de hoje, incluindo o mais recente reforço, o lusocaboverdiano Vasco Lopes, de 23 anos, ex-Akritas Chlorakas, do Chipre, que o Aves Futebol SAD oficializou este sábado.