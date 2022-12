Jorge Costa eleito melhor treinador dos meses de outubro e novembro da Liga SABSEG

O técnico de 51 anos, ao comando do Académico de Viseu desde a sexta jornada da competição, superou Paulo Alves, do Moreirense, e Vítor Martins, do Leixões.

Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, conquistou o Prémio Vítor Oliveira, Treinador do Mês da Liga SABSEG, relativo aos meses de outubro e novembro, ao arrecadar 21 por cento dos votos.

O técnico de 51 anos, ao comando da formação viseense desde a sexta jornada da competição, superou Paulo Alves, do Moreirense, que teve 20 por cento dos votos, e Vítor Martins, do Leixões, com 14 por cento das preferências.

Jorge Costa tem vindo a liderar a recuperação da equipa na tabela, conseguindo quatro vitórias e dois empates em seis partidas realizadas em outubro e novembro.