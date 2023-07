Jorge Costa e o projeto do Aves SAD: "Temos um trabalho tremendo pela frente"

O Aves SAD cumpre a primeira semana de trabalhos com vista à época desportiva 2023/24 com um estágio em Guimarães, sendo que o primeiro jogo de treino está marcado para sábado, diante da Oliveirense (10:30)

Jorge Costa, que vai liderar o Aves SAD na II Liga, admitiu que o objetivo passa por "melhorar dia a dia" para que o clube cresça, em entrevista à agência Lusa.

"Os objetivos são crescer enquanto clube, para que este seja respeitado em Portugal. Fazermos o nosso melhor e melhorar dia a dia. Não há outra pressão senão essa", começou por sublinhar o técnico.

E, para isso, refere que a mentalidade não passará apenas por entrar em cada jogo com o objetivo de ganhar, mas sim por fazer "um trabalho sério e competente" todos os dias.

"Não é cada jogo, é cada dia. Temos um trabalho tremendo pela frente e temos pessoas competentes e com vontade de trabalhar. Não será o discurso de jogo a jogo, mas sim de dia a dia, porque temos muito que fazer, mas temos também muita vontade e competência para o conseguir", admitiu.

No entanto, Jorge Costa, que foi o escolhido para comandar o emblema sucessor do Vilafranquense, disse não traçar uma meta relativamente à posição que pretende que a equipa ocupe no final do campeonato.

"Não podemos meter qualquer tipo de pressão sobre nós próprios, é um erro. Este é um ano difícil, em que temos várias equipas com ambição. Nós também a temos, mas não vamos colocar qualquer tipo de meta ou de pressão extra para além daquela que já temos e que é enorme: a de crescer como clube", repisou.

Questionado sobre a composição do plantel, o antigo internacional português, de 51 anos, revelou que o mesmo não está fechado.

"O plantel está longe de estar fechado, porque nos faltam algumas posições chave, mas estou tranquilo e feliz com o que tenho à disposição", notou durante a entrevista que decorreu durante o estágio que a equipa realiza em Guimarães.

Sobre a primeira semana de trabalhos, o saldo, descreve, é muito positivo.

"A dedicação dos jogadores tem sido extraordinária", disse, acrescentando que, do lado da SAD, tudo está a ser feito para "ter o melhor possível em termos de matéria humana e, dessa forma, ser feito um bom trabalho".

O Aves SAD assumiu a licença de participação na II Liga detida pelo Vilafranquense, mas o técnico afasta um cenário de desconfiança em torno do projeto.

"Se havia algum tipo de dúvidas ou receio, a forma como fomos recebidos pelo público da Vila das Aves foi fantástica. Foi uma primeira imagem ótima e agora depende muito de nós e daquilo que possamos fazer", enfatizou, afirmando que as vitórias ajudarão "a aglomerar" e a tornar "tudo mais fácil".

Já sobre a escolha para prosseguir a carreira - o técnico tinha deixado o Académico de Viseu em abril -, Jorge Costa disse acreditar que assumir o referido desafio foi o "passo certo".

"A abordagem, a vontade e o entusiasmo com que me abordaram para este projeto, a liberdade que me dão para trabalhar, foi determinante. Achei que era o passo certo a dar na minha carreira", avaliou.

O arranque oficial da temporada está marcado para o fim de semana de 22 e 23 de julho, com a realização da primeira fase da Taça da Liga, na qual a formação nortenha vai receber o Chaves, da I Liga.

Já a estreia na II Liga está agendada para 13 de agosto, com a receção ao recém-promovido Belenenses.