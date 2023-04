Jorge Costa aborda saída do Ac. Viseu: "Sonhámos juntos, continuem a sonhar"

Jorge Costa chegou a Viseu em setembro de 2022, substituindo Pedro Ribeiro. Conseguiu levar a equipa do penúltimo lugar ao quarto, tendo um saldo de 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas em 34 jogos

Jorge Costa deixou o comando técnico do Académico de Viseu por mútuo acordo, anunciou na quarta-feira o emblema viriato.

O treinador, de 51 anos, deixa a equipa no quarto lugar da II Liga, com 49 pontos, a dois do terceiro posto, ocupado pelo Farense e que dá acesso ao play off de subida, e a quatro pontos do segundo lugar, ocupado pelo Estrela da Amadora.

Esta sexta-feira, o treinador recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez da surpreendente saída.

"Liderar um grupo de jogadores tão empenhados e talentosos foi uma das experiências mais marcantes da minha carreira. Vivemos momentos incríveis e inesquecíveis que tornaram esta experiência ainda mais extraordinária do que eu poderia imaginar", pode ler-se no Instagram do treinador.

"A cidade de Viseu tem um lugar especial no meu coração, assim como os adeptos do Académico, que foram fundamentais para o nosso sucesso e nos apoiaram incondicionalmente de norte a sul do país, demonstrando que fomos parte de algo maior do que apenas um clube de futebol. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que fizeram parte desta jornada incrível. Levarei este grupo, esta cidade e estes adeptos comigo para sempre. Sonhámos juntos, continuem a sonhar", conclui.

Jorge Costa chegou a Viseu em setembro, substituindo Pedro Ribeiro. Conseguiu levar a equipa do penúltimo lugar ao quarto, tendo um saldo de 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas em 34 jogos. Chegou à final four da Taça da Liga e aos quartos de final da Taça de Portugal.

