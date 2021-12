Jorge Andrade entra para a estrutura do Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora ocupa a nona posição da Liga SABSEG, com 16 pontos, ao fim de 12 jornadas realizadas.

O ex-jogador Jorge Andrade entrou para a estrutura do Estrela da Amadora, na qual "desempenhará um papel importante no dia a dia da equipa principal", anunciou esta sexta-feira a equipa da Liga SABSEG.

"O CF Estrela da Amadora tem o prazer de anunciar que Jorge Andrade faz, a partir de hoje, parte da sua estrutura. Quando convidado, o Jorge não virou a cara a este desafio e ao seu espírito estrelista. Desempenhará um papel importante no dia-a-dia da equipa principal", escreveram os tricolores, em publicação nas redes sociais.

Com toda a formação efetuada no clube amadorense, Jorge Andrade, atualmente com 43 anos, fez também a sua estreia como sénior na equipa da Reboleira, na temporada 1997/98, tendo depois rumado ao FC Porto (2000-2002), aos espanhóis do Deportivo da Corunha (2002-2007) e terminado a carreira nos italianos da Juventus (2007-2009).

Pela equipa das quinas, o antigo defesa central fez 51 partidas, apontando três golos.

O Estrela da Amadora ocupa a nona posição da Liga SABSEG, com 16 pontos, ao fim de 12 jornadas realizadas, visitando na próxima ronda o reduto do Nacional, que ocupa a oitava posição, com os mesmos pontos, no sábado, com início às 14:00 horas.