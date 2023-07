Jordi Pola reforça defesa do Nacional

O defesa espanhol é o sétimo reforço assegurado pelo Nacional para a temporada 2023/24

O defesa Jordi Pola vai reforçar o setor defensivo do Nacional. "O defesa Jordi Pola é o mais recente reforço do plantel de futebol profissional do CD Nacional", revelou o clube madeirense.

O espanhol, de 23 anos, esteve sempre ligado ao Sporting de Gijón, no qual fez toda a sua formação, tendo representado nas últimas duas temporadas o plantel principal que milita na segunda divisão espanhola, num total de 37 jogos oficiais, com dois golos apontados.

Antes da chamada à primeira equipa dos rojiblancos, Jordi Pola, que sempre jogou em Espanha, foi cedido a título de empréstimo ao Caudal na primeira fase da temporada 2019/20, seguindo em janeiro para o Urraca e, na temporada seguinte, representou as cores do Lealtad.

O defesa espanhol é o sétimo reforço assegurado pelo Nacional para a temporada 2023/24, seguindo-se ao defesa Paulo Vítor e o médio Gustavo Silva, que regressam ao emblema insular cedidos a título de empréstimo pelos brasileiros do Maguary e Comercial de Ribeirão, e ainda o defesa Raimar Lopes, os médios André Sousa e Festim Shatri e o avançado Guilherme Pira.

Por outro lado, deixaram o plantel insular: Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Torreense) e Zé Manuel (Rio Ave).