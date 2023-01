Avançado equatoriano representava o Athletico Paranaense.

John Mercado é reforço do Vilafranquense. O avançado equatoriano, 20 anos, jogava no Athletico Paranaense (Brasil), onde estava desde 2020, com uma passagem, por empréstimo, pelos também brasileiros do CSA. Anteriormente, John representou o Panamá, clube do Equador.

À chegada a Vila Franca de Xira, o avançado mostrou-se feliz e frisou que foi "bem recebido".