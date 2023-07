Jogou no Vilafranquense e agora muda-se para os Países Baixos

Menaour Belkheir assinou pelos neerlandeses do Fortuna Sittard, após ter jogado pelo Vilafranquense, cuja licença de participação na II Liga passou a ser controlada pelo AVS.

O avançado francês Menaour Belkheir assinou esta terça-feira pelos neerlandeses do Fortuna Sittard, após ter jogado pelo Vilafranquense, cuja licença de participação na II Liga passou a ser controlada pelo AVS.

"A AVS - Futebol SAD vem comunicar a saída do atleta Menaour Belkheir. Agradecemos todo o trabalho, profissionalismo e contributo dados no período em que representou esta SAD. Enviamos-lhe, ainda, os votos e maiores sucessos profissionais e pessoais para o seu futuro", assinalaram os avenses, em comunicado publicado nas suas redes sociais.

Menaour Belkheir, de 24 anos, fez 12 golos em 58 jogos nas duas épocas cumpridas ao serviço do Vilafranquense, emblema ao qual chegou depois de ter competido no Leixões (2020-2021), da II Liga, e pela Sanjoanense (2019/20), que atualmente disputa a Liga 3.

Com formação inteiramente feita em Itália, onde evoluiu entre Hellas Verona, Inter , Brescia ou Torino, o ponta de lança não acompanhou a transição da SAD para a Vila das Aves e rubricou agora um contrato de duas épocas, com outra de opção, com o Fortuna Sittard, que foi 13.º colocado da edição 2022/23 do escalão principal dos Países Baixos.