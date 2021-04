Jogou com Rúben Dias e João Félix, destaca-se na II Liga e revela o sonho para a carreira

Avançado atravessa uma das melhores fases em termos de eficácia.

Carter saiu da Austrália aos 16 anos. Seguiram-se passagens por Itália (Ovada) e Roménia (Cluj e Sanatea Cluj), antes de chegar a Portugal, em 2016/17, onde iniciou a carreira no Trofense. Na época seguinte, deu o salto para o Benfica B, tendo jogado ao lado de Rúben Dias, Florentino, João Félix, entre outros, até ingressar no Académico Viseu, na temporada anterior. Agora, atravessa uma das melhores fases em termos de eficácia, com três golos nos últimos cinco jogos, que coincidiram com a chegada de Zé Gomes ao comando técnico dos viseenses.

"A equipa está com melhores performances e isso também me favoreceu, pois temos tido mais oportunidades para marcar. Gosto das ideias do novo treinador, passou-nos muita confiança e estamos a praticar melhor futebol", revelou o avançado, que tem o desejo de um dia representar o seu país.

"O meu sonho é chegar à seleção da Austrália e espero continuar com este nível para poder ser visto. Não estipulei nenhuma meta de golos, mas se marcasse mais três ou quatro até ao fim da época, seria fantástico", revelou, afirmando ser um fã de Portugal.

"Adoro a comida, a língua e as pessoas. Há jogadores incríveis e muito técnicos e a criação das equipas B foi muito benéfica para os jovens crescerem e ficarem melhor preparados para representar a seleção, que é uma das melhores do mundo", sublinhou o jogador, 26 anos, que vê "a velocidade e capacidade de rematar com os dois pés", o seu principal ponto forte.