Jogos da Oliveirense vão ter transmissão no Japão

O avançado Kazu Miura, de 56 anos, leva o futebol português até ao Japão.

A Oliveirense Futebol SAD anunciou que chegou a acordo com a Sport TV para a aquisição dos direitos televisivos dos jogos do emblema de Oliveira de Azeméis no Japão. Firmado este acordo entre ambas as partes, os encontros da Oliveirense na II Liga vão ser transmitidos na DAZN Japão.

"A SAD de Oliveira de Azeméis pretende, com este acordo, projetar a imagem da UD Oliveirense SAD além fronteiras de forma a engrandecer o nome da União Desportiva Oliveirense", justificou o clube numa publicação nas redes sociais.

Recorde-se que os japoneses do Grupo ​​​​​​​Onodera, que são também os donos do clube de futebol Yokohama FC, são os maiores acionistas do futebol unionista após terem adquirido, no final do ano passado, 52,5 por cento da SAD da Oliveirense pelo valor de 3,450 milhões de euros.