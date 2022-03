Jogo louco: duas reviravoltas e golaço de Tiago Gouveia para vitória encarnada no último minuto

Triunfo por 3-4, em Coimbra, para o Benfica B. Académica esteve a vencer, mas acabou sem nenhum ponto e mais longe da manutenção

Em Coimbra, o Benfica B conquistou três pontos que podem ser muito importantes na luta pelo título dos encarnados e pela manutenção dos estudantes. A turma de António Oliveira bateu os academistas, por 3-4, e ficou a dois pontos do líder Casa Pia.

João Resende, ainda na primeira parte, inaugurou o marcador, antes da Académica virar o marcador no início do segundo tempo, por intermédio de João Carlos. Depois, mais uma reviravolta, com bis de Resende e golo de Martim Neto. Perto do minuto 90, Caballero empatou, recebendo ordem de expulsão pouco depois. No último lance do jogo, Tiago Gouveia, num remate de belo efeito, fez o 3-4 final.

Com este resultado, a Académica continua em último lugar, agora a sete pontos do play-off, depois do triunfo do Varzim. O Benfica B fica, provisoriamente, a dois pontos da liderança e no segundo posto, à espera do que possam fazer Rio Ave e Casa Pia.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica - Benfica B 3-4.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Resende, 36 minutos.

1-1, João Carlos, 49.

2-1, João Carlos, 53.

2-2, João Resende, 66.

2-3, Martim Neto, 74.

3-3, Caballero, 88.

3-4, Tiago Gouveia, 90+5.

Equipas:

- Académica: Stojkovic, João Diogo (Fábio Fortes, 81), Zé Castro, Jorge Fellipe (Justiniano, 68), David Sualehe (Fábio Vianna, 81), Mimito, Reko, Traquina, Toro (Fatai, 56), Costinha (Caballero, 81) e João Carlos.

(Suplentes: Mika, Fatai, Fábio Vianna, Vasco Gomes, Luís Aurélio, Caballero, Justiniano, Hugo Seco e Fábio Fortes).

Treinador: José Gomes.

- Benfica B: Léo Kokubo, Fabinho (Filipe Cruz, 60), Miguel Nóbrega, Pedro Álvaro, Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 60), Diogo Capitão (Nuno Félix, 71), Martim Neto, Cher Ndour (Kalaica, 81), Tiago Gouveia, Henrique Pereira e João Resende (Luís Hemir, 82).

(Suplentes: Fábio Duarte, Jair Tavares, Kalaica, Nuno Félix, Rafael Rodrigues, Filipe Cruz, João Neves, Luís Hemir e Moreira Jr.).

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabinho (20), Reko (44), David Sualehe (45+1), Henrique Pereira (77), Miguel Nóbrega (78), Fábio Fortes (87), Moreira Jr. (90+7) e Tiago Gouveia (90+7). Cartão vermelho direto para Caballero (90).