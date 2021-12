Partida será disputada no dia 3 de janeiro, mas terá início às 18h00.

A Liga informou esta quarta-feira que o jogo entre Vilafranquense e Casa Pia, referente à ronda 16 da Liga SABSEG, sofreu uma alteração de horário. Inicialmente agendada para as 20h15 de segunda-feira, 3 de janeiro, será disputado às 18h00 do mesmo dia.

O Vilafranquense acupa o 14.º lugar do campeonato, com 16 pontos, enquanto o Casa Pia está no quarto posto, com 27.